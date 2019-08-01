Семак отказался обсуждать возможный трансфер Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал обсуждать ситуацию с приглашением форварда «Барселоны» Малкома.
Ранее гендиректор питерского клуба Александр Медведев сообщил, что чемпион России ведет переговоры о трансфере 22-летнего бразильца.
«Давайте говорить пока о тех футболистах, которые есть в составе. Если будут новости, вы узнаете о них из официальных источников», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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