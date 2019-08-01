«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию» - Советский спорт
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01 августа 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»

Полузащитник выступал за «Уфу» с момента ее основания.

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев продолжит карьеру в «Алании», сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.

31-летний Засеев выступал за «Уфу» с момента основания клуба в 2011 года. За восемь с половиной лет он провел в команде 196 матчей и забил один гол, который вывел команду в полуфинал Кубка России.

«Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил «Уфу» с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба», – говорится в заявлении «Уфы».

Отметим, что в прошлом сезоне опорный полузащитник выходил на поле в пяти матчах премьер-лиги, а в новом чемпионате сыграл шесть минут в игре второго тура с «Краснодаром» (2:3).

Засеев является воспитанником «Алании» и вернулся в клуб спустя 14 лет. В первых двух турах группы «Юг» второго дивизиона возрожденный клуб потерпел два поражения.

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