Н’Жи проводит первую тренировку в «Динамо» (фото)

Форвард «Динамо» Клинтон Н’Жи проводит первую тренировку в составе бело-голубых, сообщает официальный твиттер клуба.
В прошлый четверг 25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с «Динамо» четырехлетний контракт.
В сезоне-2018/2019 на его счету три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.
Таким образом, Н’Жи может дебютировать в новой команде в матче четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 3 августа на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).
При этом в заявку «Динамо» на сезон нападающий пока не включен.
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