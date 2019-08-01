Н’Жи проводит первую тренировку в «Динамо» (фото) Камерунец подписал с клубом четырехлетний контракт.

Форвард «Динамо» Клинтон Н’Жи проводит первую тренировку в составе бело-голубых, сообщает официальный твиттер клуба.

В прошлый четверг 25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с «Динамо» четырехлетний контракт.

В сезоне-2018/2019 на его счету три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

Таким образом, Н’Жи может дебютировать в новой команде в матче четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 3 августа на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).

При этом в заявку «Динамо» на сезон нападающий пока не включен.