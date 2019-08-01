«Арсенал» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» - Советский спорт
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01 августа 2019 14:04ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи»

Игра пройдет на «Баксель Арене» в Баку.

«Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Первая игра, которая состоялась неделю назад на стадионе «Центральный» в Туле, завершилась минимальной победой гостей (1:0). Единственный гол на последней минуте первого тайма забил бразилец Дарио Фредерико.

Напомним, «Арсенал», занявший в прошлом сезоне шестое место в премьер-лиге, впервые в своей истории выступает в еврокубках.

Победитель пары в третьем квалификационном раунде сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.

Матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. Начало – 20:00 (мск).

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