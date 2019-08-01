«Интер» намерен перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед» Аргентинец не горит желанием переезжать на «Олд Траффорд».

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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Интер», а не «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.it.

Ранее сообщалось о том, что чемпионы Италии согласовали с манкунианцами обмен 25-летнего аргентинца на нападающего Ромелу Лукаку, однако сам Дибала не горит желанием переезжать на «Олд Траффорд».

По информации источника, игрок запросил у «Манчестер Юнайтед» зарплату выше, чем сейчас получает в команде полузащитник Поль Погба. Как сообщает Sky Sport Italia, форвард рассчитывает удвоить свой нынешний оклад в «Ювентусе», который составляет 7,5 миллиона евро. В результате требования Дибалы могут сорвать планируемый обмен.

Этой ситуацией намерены воспользоваться в «Интере». Тем более, именно нынешний генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта приглашал игрока в «Ювентус» из «Палермо».

Если Дибала выберет «Интер», то «Ювентус» может потребовать в обмен форварда Мауро Икарди, который не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.

За четыре года в Турине Дибала провел за команду 182 матча, забил 78 голов и сделал 30 результативных передач.