Фрэнк Лэмпард: Надеюсь, что помогу Пулишичу стать сильнее

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после товарищеского матча с «Ред Буллом» (5:3) высказался об игре полузащитника Кристиана Пулишича, который забил два гола.
«Он безусловно обладает огромным потенциалом, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт «синих». – Тем не менее, ему предстоит адаптироваться к невероятно сложному чемпионату.
Я вижу с его стороны стремление работать и впитывать новую информацию. Ему всего 20 лет, и мы не должны забывать об этом. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что смогу помочь ему стать сильнее».
Напомним, 20-летний американец стал игроком «Челси» в январе 2019 года, однако во второй половине прошлого сезона продолжил выступать за «Боруссию», в которую перешел в 16 лет.
За три года в Дортмунде Пулишич провел за клуб 127 матчей, забил 19 голов и сделал 26 результативных передач. Контракт игрока с «синими» рассчитан до 2024 года.
Добавим, что голы в ворота «Ред Булла» также забили полузащитники Росс Баркли и Педро, а также форвард Миши Батшуайи.
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