Джордже Деспотович: Матч с «Зенитом» был лучшим для «Оренбурга», мы наладили игру «Оренбург» стартовал в новом чемпионате с трех поражений подряд.

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Ахматом» высказался о старте команды в новом чемпионате.

«Когда три матча проигрываешь в начале чемпионата – это, конечно, нелегко, – сказал 27-летний серб в интервью клубной пресс-службе. – Хотя у нас настрой вообще не поменялся. Мы знаем, что у нас очень хороший уровень, и мы покажем это, наконец.

Матч с «Зенитом» был лучшим для нас в этом сезоне. Болельщики увидели, что мы наладили игру. У нас все впереди.

Матч с «Ахматом» будет тяжелым. Они очень хорошо играют дома – победили «Краснодар» в первом туре. Хотя потом у них тоже были два поражения».

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ О СТАРТЕ В РПЛ И ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ



⚽ - Ахмат (Грозный) - Оренбург

🥅 - Стадион «Ахмат Арена»

⏰- 5 августа. Начало матча в 22.00 (20.00 МСК)

📺- Трансляция на телеканале МАТЧ-ПРЕМЬЕР

⚽ Матч молодежных команд 5 августа в 16.00 (14.00 Мск) pic.twitter.com/vqswfZoWTF — ФК Оренбург (@fcorenburg) August 1, 2019

Напомним, «Оренбург» стартовал с трех поражений подряд: от «Ростова» (1:2), ЦСКА (1:2) и «Зенита» (0:2).

Матч «Ахмат» – «Оренбург» пройдет 5 августа на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 20:00 (мск).