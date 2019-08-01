Футболисты сборной встретились с детьми из тренировочного лагеря

1 августа защитники основного состава сине-бело-голубых побывали в клубной академии и встретились с участниками «Большого фестиваля футбола».
Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович прибыли в футбольную академию сразу после тренировки первой команды и пообщались с 45-ю победителями проекта «Большой фестиваль футбола». Футболисты приняли участие в тренировочном процессе, показали несколько упражнений, сфотографировались и раздали автографы всем желающим.
— Мне очень нравятся подобные мероприятия, на них заряжаешься энергией, — отметил Бранислав Иванович. — В этом возрасте детям важно набираться опыта, такие встречи для них очень позитивны. У меня, например, в детстве такого опыта не было — я рос в маленьком городе и не мог встретиться с профессиональными футболистами. Думаю, этим детям очень приятно и полезно, когда к ним на тренировку приходят известные футболисты. Наверное, они запомнят это надолго.
«Большой фестиваль футбола» — всероссийский футбольный марафон, организованный при поддержке Газпромбанка. Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола» побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе с помощью специальных тестов были выбраны шесть юных футболистов, каждый из них отправился на тренировочные сборы в академию.
Помимо отбора в ходе самого фестиваля, организаторы предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого необходимо было выполнить задания тренера академии, записать процесс на видео и опубликовать ролик в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали лучших. Победителями онлайн-отбора стали футболисты из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.
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