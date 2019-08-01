«Бока Хуниорс» провел переговоры с «Интером» о возможности трансфера Икарди Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи заявил, что аргентинский клуб заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди.

- Я знаю, что Бурдиссо (Николас, спортивный директор аргентинского клуба) разговаривал с Хавьером Дзанетти (вице-президент «Интера»), чтобы обсудить ситуацию с переходом Икарди, - рассказал Анжеличи в эфире Radio Cooperativa.

Напомним, что накануне однолетний контракт с «Бока Хуниорс» подписал бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси.

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Добавим, что действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.