«Бока Хуниорс» провел переговоры с «Интером» о возможности трансфера Икарди - Советский спорт
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01 августа 2019 18:21Футбол

«Бока Хуниорс» провел переговоры с «Интером» о возможности трансфера Икарди

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи заявил, что аргентинский клуб заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди.

- Я знаю, что Бурдиссо (Николас, спортивный директор аргентинского клуба) разговаривал с Хавьером Дзанетти (вице-президент «Интера»), чтобы обсудить ситуацию с переходом Икарди, - рассказал Анжеличи в эфире Radio Cooperativa.

Напомним, что накануне однолетний контракт с «Бока Хуниорс» подписал бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси.

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Добавим, что действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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