Комличенко помог «Младе Болеслав» пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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01 августа 2019 19:10Футбол

Комличенко помог «Младе Болеслав» пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Футболисты «Млады Болеслав» на выезде переиграли казахстанский «Ордабасы» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.

В составе чешского клуба голами отметились Марек Матейовски (8-я минута), Николай Комличенко (33) и Мурис Мешанович (47). У казахстанской команды точными ударами отличлись Алексей Щеткин (45+1) и Абдулай Диакате (57, пен.).

Напомним, что первая встреча команд, которая прошла в Чехии завершилась вничью со счето 1:1. Таким образом, чешская команды вышла в следующий раунд турнира, где всстретится с победителем пары «Алашкерт» (Армения) - «Стяуа» (Румыния).

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