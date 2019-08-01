«Тоттенхэм» включился в гонку за хавбека «Спортинга» Фернандеша

Как сообщает O Jogo, представитель английского клуба вылетел в Лиссабон для организации трансфера 24-летнего полузащитника.
Ранее сообщалось, что в переходе португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт хавбека со «Спортингом» рассчитан до 2023 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 результативные передачи в 53 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.
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