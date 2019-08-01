Нападающий «Ювентуса» близок к переходу в «Эвертон»

По информации Football Italia, нападающий туринского клуба в субботу вылетит в Ливерпуль для прохождения медосмотра.
Отмечается, что сумма трансфера за переход 19-летнего форварда составит 32 миллиона евро.
По данным издания, лондонский клуб уже согласовал с Кином детали пятилетнего контракта, по которому его зарплата составит 3 миллиона евро в год.
Напомним, что Кин является воспитанником систем «Торино» и «Ювентуса». За основную команду форвард выступает с ноября 2016 года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.
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