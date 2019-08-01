«Астана» обыграла «Санта-Колому» и вышла в следующий раунд Лиги Европы

В составе казахстанской команды хет-трик на свой счет записал Марин Томасов (73-я, 79-я и 90+4 минуты), также голом отметился Рунар Сигурьонссон (24, с пенальти). У клуба из Андорры точным ударом отличился Энрик Пи (7).
Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух матчей «Астана» вышла в третий квалификационный раунд турнира, где встретится с «Валлеттой» (Мальта).
Еще один казахстанский клуб «Кайрат» покинул розыгрыш Лиги Европы, сыграв вничью в ответном матче с израильским «Хапоэль Беэр-Шева» - 1:1 (первый матч - 0:2). Отметим, что по ходу этого матча в составе казахстанской команды сразу три игрока получили красные карточки.
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