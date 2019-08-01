Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ»

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто! Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

Новый «Спартак»: Шюррле пишем, Черчесов в уме С приходом Андре Шюррле и, вероятно, Джордана Ларссона «Спартак» начинает новую эру, предварительно попрощавшись с Фернандо и Луисом Адриано – одними из последних представителей золотого состава красно-белых-2016/17. Но для кого формируют новый «Спартак»? Есть ощущение – что не для Олега Кононова.

76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинула Наши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процента Для выхода в третьей квалификационный раунд Лиги Европы «Арсеналу» необходимо в четверг в Баку отыграть у местного «Нефтчи» домашние 0:1.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денег Российский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.

Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс В четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.