Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ»

«ПСЖ» готовится к новому сезону в китайском Шэньчжэне, где 3 августа проведут встречу за Суперкубок Франции с «Ренном».
Отметим, что Неймар не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации.
Напомним, что бразилец ранее уведомил руководство французского клуба о своем желании покинуть команду этим летом.
Также сообщалось, что «ПСЖ» снизил первоначальные требования за переход 27-летнего нападающего и готов продать Неймара, если получит предложение на сумму 180 миллионов евро.
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