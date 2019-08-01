Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ» - Советский спорт
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01 августа 2019 21:38Футбол

Неймар приступил к тренировкам «ПСЖ»

Нападающий сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ».

«ПСЖ» готовится к новому сезону в китайском Шэньчжэне, где 3 августа проведут встречу за Суперкубок Франции с «Ренном».

Отметим, что Неймар не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации.

Напомним, что бразилец ранее уведомил руководство французского клуба о своем желании покинуть команду этим летом.

Также сообщалось, что «ПСЖ» снизил первоначальные требования за переход 27-летнего нападающего и готов продать Неймара, если получит предложение на сумму 180 миллионов евро.

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