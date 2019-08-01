«Рига» обыграла «Пяст» и вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

В составе латвийского клуба голами отметились Арманд Петерсон (на 26-й минуте) и Камиль Билинский (83). У польской команды отличился Хорхе Гарсия (20).
Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 3:2 в пользу «Пяста». Таким образом, по сумме двух встреч латвийский клуб пробился в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с ХИКом (Финляндия).
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