«Рига» обыграла «Пяст» и вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

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Тайм позора в Баку. «Арсенал» вылетел из Лиги Европы Уступив «Нефтчи» с крупным счетом в ответном поединке в гостях, команда Игоря Черевченко не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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