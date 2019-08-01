«Пюник» под руководством Тарханова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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01 августа 2019 22:46Футбол

«Пюник» под руководством Тарханова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Футболисты «Пюника» в гостях сыграли вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, прошедшая на стадионе «Стршельнице» в Чехии, завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что в первой встрече команд, которая прошла неделю назад в Армении, «Пюник» одержал победу со счетом 2:1.

Таким образом, армянская команда, главным тренером которой является Александр Тарханов, вышла в следующий раунд Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Крузейдерс» (Северная Ирландия) - «Вулверхэмптон» (Англия).

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