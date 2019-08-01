Шотландский «Рейнджерс» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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01 августа 2019 23:10Футбол

Шотландский «Рейнджерс» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Футболисты «Рейнджерс» в гостях сыграли вничью с люксембургским «Прогресс Нидеркорн» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что в первом матче победу праздновали футболисты шотландского клуба со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Рейнджерс» пробился в следующий раунд турнира, где сыграет против датского «Митьюлланда».

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