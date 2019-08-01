Шотландский «Рейнджерс» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.
Напомним, что в первом матче победу праздновали футболисты шотландского клуба со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Рейнджерс» пробился в следующий раунд турнира, где сыграет против датского «Митьюлланда».
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