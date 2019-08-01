Александр Мостовой: «Нефтчи» заслуженно прошел дальше - Советский спорт
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01 августа 2019 23:35Футбол

Александр Мостовой: «Нефтчи» заслуженно прошел дальше

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и «Нефтчи» (0:3).

- Я, в принципе, и не думал, что сегодня Тула может выиграть. Ясно, они пошли всеми силами вперед, но класс футболистов «Нефтчи» ни в чем не уступает, а в чем-то даже превосходит туляков. Уж не могу назвать их азербайджанцами, потому что там много иностранцев. Итог разгромный, но они заслуженно прошли дальше, - цитирует Мостового Sport24.ru.

Напомним, что «Арсенал» по сумме двух матчей уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

«Нефтчи» вышел в следующий раунд турнира, где встретится с израильским клубом «Бней Иегуда». Первый матч пройдет 8 августа в Баку, ответный состоится 15-го числа в Тель-Авиве.

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