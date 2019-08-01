Роберто Бордин: Предполагали, что «Арсенал» будет рисковать, и были готовы к этому

- Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому. Мы хорошо сдерживали давление «Арсенала», а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась, - приводит слова Бордина azerisport.com.
Напомним, что «Арсенал» по сумме двух матчей уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
«Нефтчи» вышел в следующий раунд турнира, где встретится с израильским клубом «Бней Иегуда». Первый матч пройдет 8 августа в Баку, ответный состоится 15-го числа в Тель-Авиве.
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