Дибала не будет тренироваться с «Ювентусом» до 5 августа - Советский спорт
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02 августа 2019 00:14Футбол

Дибала не будет тренироваться с «Ювентусом» до 5 августа

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не будет тренироваться с командой и проходить медосмотр до 5 августа.

Как сообщает Goal.com, подобное решение туринской команды связано с тем, что аргентинский нападающий в самое ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский клуб и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу.

Руководство «Ювентуса» рассчитывает уговорить Дибалу согласиться на переход в «Манчестер Юнайтед». За четыре года в туринском клубе аргентинец забил 78 голов и сделал 30 результативных передач в 182 матчах.

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