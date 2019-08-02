«Спартак» согласовал с АЗ трансфер капитана команды Тила

По информации портала azfanpage.nl, трансфер 21-летний хавбека обойдется московскому клубу более чем в 15 миллионов евро.
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, полузащитник ожидает получение визы, и как только ее получит, вылетит в Москву.
Отмечается, что Тилу осталось только пройти медицинское обследование перед подписанием многолетнего контракта со «Спартаком».
Напомним, что Тил является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.
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