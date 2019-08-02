Лукаку будет получать в «Ювентусе» 9 миллионов евро за сезон - Советский спорт
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02 августа 2019 01:01Футбол

Лукаку будет получать в «Ювентусе» 9 миллионов евро за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта.

Как сообщает Goal.com, по условиям соглашения зарплата 26-летнего бельгийского форварда в итальянском клубе составит 9 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку и Паоло Дибалы.

Добавим, что бельгиец выступает за манкунианцев с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.

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