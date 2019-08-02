Рибери вылетит для подписания контракта с клубом с Ближнего Востока Француз продолжит карьеру в Катаре или Саудовской Аравии.

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Полузащитник Франк Рибери определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации Bild, в четверг 36-летний француз прошел в Мюнхене медобследование и в пятницу должен вылетать в одну из стран Ближнего Востока для подписания контракта. Пока неизвестно, где именно будет играть Рибери, но это клуб из Катара или Саудовской Аравии.

Напомним, по окончании прошлого сезона Рибери покинул «Баварию» после 12 лет в клубе. За это время он сыграл за команду в 425 матчах, забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к Рибери проявлял «Айнтрахт», но француз не хотел оставаться в бундеслиге, чтобы не играть с «Баварией».