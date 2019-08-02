Дмитрий Хохлов: Н’Жи еще не встроен в команду и не готов физически Камерунец присоединился к «Динамо» перед матчем со «Спартаком».

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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о готовности новичка команды – форварда Клинтона Н’Жи.

«Поговорить успели, в четверг после перелета он провел тренировку, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Повесили на него датчики, протестировали его текущее состояние.

Конечно, игрок, который приезжает за два дня до игры не может быть готов на 100 процентов. Он еще не встроен в команду, не готов физически, поэтому постепенно будет его встраивать».

Напомним, в четверг на прошлой неделе «Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с бывшим нападающим «Марселя».

В сезоне-2018/2019 на счету 25-летнего камерунца три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).