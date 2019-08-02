Дмитрий Хохлов: Н’Жи еще не встроен в команду и не готов физически - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 августа 2019 11:33ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Хохлов: Н’Жи еще не встроен в команду и не готов физически

Камерунец присоединился к «Динамо» перед матчем со «Спартаком».

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком» высказался о готовности новичка команды – форварда Клинтона Н’Жи.

«Поговорить успели, в четверг после перелета он провел тренировку, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Повесили на него датчики, протестировали его текущее состояние.

Конечно, игрок, который приезжает за два дня до игры не может быть готов на 100 процентов. Он еще не встроен в команду, не готов физически, поэтому постепенно будет его встраивать».

Напомним, в четверг на прошлой неделе «Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с бывшим нападающим «Марселя».

В сезоне-2018/2019 на счету 25-летнего камерунца три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).

30/07 18:45Хоккей
Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула.
01/08 21:00Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
31/07 23:00Футбол
На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
31/07 21:30Футбол
Новый «Спартак»: Шюррле пишем, Черчесов в умеС приходом Андре Шюррле и, вероятно, Джордана Ларссона «Спартак» начинает новую эру, предварительно попрощавшись с Фернандо и Луисом Адриано – одними из последних представителей золотого состава красно-белых-2016/17. Но для кого формируют новый «Спартак»? Есть ощущение – что не для Олега Кононова.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
01/08 22:00Футбол
Владимир Бут: Не удивлюсь, если Шюррле сразу сделает за «Спартак» хет-трикПобедитель Лиги чемпионов-1996 в составе «Боруссии» оценил перспективы в «Спартаке» арендованного у дортмундского клуба Андре Шюррле.
Новости
11:40 Футбол Владимир Рыков: Повторить гол со своей половины поля? Максименко таких ошибок больше не допустит
11:33 Футбол Дмитрий Хохлов: Н’Жи еще не встроен в команду и не готов физически
11:25 Футбол Сергей Паршивлюк: Мы играем в футбол, а не соревнуемся, кто поцелует эмблему
10:18 Футбол Андре Шюррле: Буду биться изо всех сил, чтобы снова забить ЦСКА
10:03 Футбол Андре Шюррле: В «Спартаке» будет круто, не сомневаюсь
09:57 Футбол Андре Шюррле: Много знаю о российском футболе
09:49 Футбол Рибери вылетит для подписания контракта с клубом с Ближнего Востока
09:39 Хоккей «Сент-Луис» объявил о подписании контракта с Александровым
09:31 Теннис Грачева не смогла выйти в четвертьфинал в Вашингтоне
09:19 Футбол Михаил Левашов: Нельзя сказать, что «Арсеналу» не хватило европейского опыта
09:12 Футбол Эмин Махмудов: Мы не давали «Арсеналу» шансов в атаке
09:04 Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
08:46 Футбол Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
01:53 Футбол Алексей Петрушин: В матче со «Спартаком» у «Динамо» будет небольшое преимущество
01:31 Футбол Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)
01:09 Футбол Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
01:01 Футбол Лукаку будет получать в «Ювентусе» 9 миллионов евро за сезон
00:49 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
00:27 Футбол «Спартак» согласовал с АЗ трансфер капитана команды Тила
00:14 Футбол Дибала не будет тренироваться с «Ювентусом» до 5 августа
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика