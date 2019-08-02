Дмитрий Хохлов: Пониманием, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался перед гостевым дерби против «Спартака» в 3-м туре РПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 19.00 мск.
«Пониманием, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения, но мы все равно укажем на их слабые стороны. Мы предполагаем, кто у них будет играть, но мы должны отталкиваться от своей игры. Тот же Шюррле – успеют его заявить, не успеют. Мы не об этом должны думать. Мы должны думать о своей игре и готовиться к дерби», – цитирует Хохлова клубная пресс-служба.
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