Роналду посоветовал Дибале подписать контракт с «МЮ» - Советский спорт
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02 августа 2019 12:32ФутболГичунцев Артур

Роналду посоветовал Дибале подписать контракт с «МЮ»

Португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры о переходе в другой клуб.

Как сообщает Daily Mail, аргентинец обратился за советом к своему партнеру по команде Криштиану Роналду, и тот поддержал его идею о трансфере в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет заполучить форварда «МЮ» Ромелу Лукаку, поэтому готов пойти на обмен. Агент Дибалы уже побывал в Англии и провел переговоры с руководством «красных дьяволов». Окончательное решение – за игроком «Ювентуса».

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