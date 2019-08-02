Роналду посоветовал Дибале подписать контракт с «МЮ»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры о переходе в другой клуб.
Как сообщает Daily Mail, аргентинец обратился за советом к своему партнеру по команде Криштиану Роналду, и тот поддержал его идею о трансфере в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет заполучить форварда «МЮ» Ромелу Лукаку, поэтому готов пойти на обмен. Агент Дибалы уже побывал в Англии и провел переговоры с руководством «красных дьяволов». Окончательное решение – за игроком «Ювентуса».
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