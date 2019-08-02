«Сочи» отказался от услуг Комличенко

Руководство «Сочи» не будет подписывать контракт с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Согласно источнику, клуб обдумывал его трансфер этим летом, но в конечном итоге отказался от сделки.
Отмечается, что российский футболист получил предложение от «Генка», который является чемпионом Бельгии.
Ранее сообщалось, что 24-летний воспитанник «Краснодара» интересен «Локомотиву» и «Спартаку».
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