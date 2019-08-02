«Сочи» отказался от услуг Комличенко - Советский спорт
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02 августа 2019 13:13ФутболГичунцев Артур

«Сочи» отказался от услуг Комличенко

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Руководство «Сочи» не будет подписывать контракт с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Согласно источнику, клуб обдумывал его трансфер этим летом, но в конечном итоге отказался от сделки.

Отмечается, что российский футболист получил предложение от «Генка», который является чемпионом Бельгии.

Ранее сообщалось, что 24-летний воспитанник «Краснодара» интересен «Локомотиву» и «Спартаку».

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