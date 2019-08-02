«Манчестер Сити» и «Ювентус» не сходятся в оценке Данило и Канселу Клубы рассчитывают обменяться защитниками, но «горожнам» придется доплатить.

«Манчестер Сити» и «Ювентус» продолжают переговоры по трансферам защитников Данило и Жоау Канселу, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Однако на данный момент клубы не сходятся в оценке стоимости игроков. В Англии хотят получить за Данило 30 миллионов евро, а португальца оценивают до 60 миллионов. В свою очередь в Италии считают, что Канселу стоит 70 миллионов, а за бразильца готовы отдать не больше 25.

Напомним, 28-летний Данило редко попадал в стартовый состав «Манчестер Сити», в 22 матчах прошлого сезона он забил один гол и сделал одну результативную передачу. В свою очередь у 25-летнего Канселу один гол и пять результативных передач в 34 матчах за «Ювентус».