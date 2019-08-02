На матч за Суперкубок УЕФА назначена судья-женщина Стефани Фраппар рассудит «Ливерпуль» и «Челси».

Загрузка...

УЕФА назначил французского арбитра Стефани Фраппар на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси», сообщает официальный сайт союза.

35-летняя француженка станет первым судьей-женщиной, которая будет работать главным арбитром в еврокубках.

Отметим, что минувшей весной Фраппар провела два матча в лиге 1. 28 апреля она судила игру «Амьен» – «Страсбур» (0:0), а 11 мая – матч «Ницца» – «Нант» (1:1), в котором в компенсированное ко второму тайму время назначила пенальти в ворота гостей.

Кроме того, на счету Фраппар один матч в Кубке лиге, шесть – в Кубке Франции и 76 – в лиге 2.

Напомним, матч «Ливерпуль» – «Челси» пройдет 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.