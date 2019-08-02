«Реал» готов продать Бэйла в английский клуб за 65 млн евро Об этом сообщает ABC.

Мадридский «Реал» не намерен продолжать сотрудничество с Гартом Бэйлом из-за позиции Зинедина Зидана.

Согласно источнику, «сливочные» готовы отправить нападающего в АПЛ, где он выступал за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Отмечается, что руководство хочет выручить с его продажи 65 млн евро.

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард договорился о переезде в суперлигу, где он будет получать 22 млн евро за сезон. В последний момент президент «Реала» Флорентино Перес свернул переговоры, посчитав, что предложение китайцев не соответствует финансовым требованиям клуба.

Напомним, Бэйл перебрался в чемпионат Испании из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма сделки составила 105 млн евро.