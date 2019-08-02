Джордан Ларссон: Когда предложили взять 23-й номер, подумал, почему бы и нет - Советский спорт
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02 августа 2019 14:24ФутболЛипкин Антон

Джордан Ларссон: Когда предложили взять 23-й номер, подумал, почему бы и нет

Швед будет играть в «Спартаке» под номером легендарного баскетболиста.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон объяснил, почему в новой команде выбрал 23-й номер, под которым выступал легендарный баскетболист Майкл Джордан, в честь которого он получил свое имя.

«Майкл Джордан – один из моих кумиров, – сказал 22-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Когда мне предложили взять 23-й номер, подумал, почему бы и нет. Интересно попробовать что-то новое».

Ранее сын бывшего форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона выступал в Швеции за «Хельсингборг» и «Норчепинг», а также в Голландии за НЕК. В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал одну результативную передачу в 16 матчах шведской лиги.

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