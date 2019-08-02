Александр Ерохин: Чаще всего девушки улыбаются, конечно, Дзюбе

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин назвал футболиста, который пользуется популярностью у девушек.
«Чаще всего сейчас девушки улыбаются, конечно, Артему Дзюбе», – цитирует Ерохина RT.
Летом 2018 года Дзюба помог сборной России дойти до ¼ финала чемпионата мира.
Осенью того же года он стал капитаном национальной команды после ухода Игоря Акинфеева.
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