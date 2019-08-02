Джордан Ларссон: Когда поступило предложение «Спартака», в «Норчепинге» за меня порадовались «Спартак» объявил о переходе шведского форварда.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о том, какой совет перед переездом в Россию получил от своего известного отца Хенрика, который играл за «Фейеноорд», «Селтик» и «Барселону».

«Он посоветовал довериться интуиции, – сказал 22-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Я решил перейти в «Спартак», потому что почувствовал, что клуб действительно заинтересован во мне. Это было очень профессионально.

Чемпионат Швеции в самом разгаре. Конечно, меня не хотели отпускать. Но когда поступило предложение «Спартака», за меня порадовались, потому что появилась возможность сделать следующий шаг в карьере».

Напомним, ранее Ларссон выступал за «Хельсингборг», НЕК и «Норчепинг». В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 16 матчах чемпионата Швеции. В «Спартаке» форвард будет выступать под 23-м номером.