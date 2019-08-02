Джордан Ларссон: В «Спартак» у меня есть хорошая возможность выиграть чемпионат и Кубок России Швед стал игроком красно-белых.

Форвард Джордан Ларссон после перехода в «Спартак» рассказал о том, каких целей хочет добиться в составе красно-белых.

«Я хочу прогрессировать как футболист, – сказал 22-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – И конечно я хочу выиграть первый титул в своей карьере. Переход в «Спартак» – это хорошая возможность для меня выиграть чемпионат или Кубок страны, а там, кто знает, может и Лигу Европы».

Напомним, ранее нападающий выступал за «Хельсингборг», НЕК и «Норчепинг». В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 16 матчах чемпионата Швеции и лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

Ларссон стал четвертым новичком «Спартака» в нынешнее межсезонье после форварда Эсекиэля Понсе (Аргентина), а также полузащитников Резиуана Мирзова и Андре Шюррле (Германия).