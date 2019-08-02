Источник: ЦСКА не устроило предложение «Кристал Пэлас» о продаже Чалова

Московский ЦСКА не собирается продавать Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро.
Согласно источнику, армейцы готовы рассмотреть продажу своего воспитанника, если клуб АПЛ увеличит сумму по его трансферу.
Ранее сообщалось, что 21-летний игрок также интересен «Монако», лондонскому «Арсеналу», «Ливерпулю», «Валенсии» и «Лацио».
В минувшем сезоне нападающий сборной России стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Ранее он заявил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов.
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