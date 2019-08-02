Сергей Кирьяков: Черевченко – не волшебник. Он заложник ситуации «Оружейники» покинули Лигу Европы, не забив ни одного гола.

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Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался после вылета команды из Лиги Европы.

Во 2-м раунде квалификации российский клуб проиграл бакинскому «Нефтчи» с общим счетом 0:4.

«Тренер «Арсенала» – заложник ситуации, он же не волшебник, чтобы за такой короткий период подготовить команду. Из «Арсенала» ушло много игроков группы атаки. На мой взгляд, те игроки, которые пришли в команду, уступают тем, кто ушел.

Если представить, что в команде сейчас была бы тройка футболистов, которая определяла лицо команды в прошлом сезоне, это Джорджевич, Бакаев и Мирзов, то ситуация была бы совсем другая», – цитирует Кирьякова Sport24.ru.