Джордан Ларссон – «Норчепингу»: Надеюсь, очень скоро мы увидимся в Европе - Советский спорт
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02 августа 2019 15:36ФутболЛипкин Антон

Джордан Ларссон – «Норчепингу»: Надеюсь, очень скоро мы увидимся в Европе

Швед стал игроком «Спартака».

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон после перехода в московский клуб поблагодарил «Норчепинг», за который он выступал с января прошлого года.

«Хочу поблагодарить всех в «Норчепинге» за это замечательное время: партнеров, тренеров, персонал и всех болельщиков, – приводит слова 22-летнего шведа официальный сайт шведского клуба. – Хотя мой первый год получился не таким, как все ожидали, вы все равно верили в меня и так много сделали с моего первого дня в клубе. Я навсегда сохраню это и надеюсь, мы совсем скоро увидимся в Европе».

Напомним, в 46 матчах за «Норчепинг» Ларссон забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Он лидирует в нынешнем чемпионате Швеции с 11 забитыми мячами в 16 играх.

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