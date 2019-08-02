Сергей Семак: Вдвойне приятно, что Малком перешел в «Зенит» (фото) - Советский спорт
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02 августа 2019 16:57ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Вдвойне приятно, что Малком перешел в «Зенит» (фото)

Бразилец подписал пятилетний контракт с питерским клубом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после трансфера форварда «Барселоны» Малкома.

«Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести.

Малком – футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время.

На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России – скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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