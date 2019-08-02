КДК РФС применил санкции к «Ростову» после избиения фанатов «Спартака»

Футбольный клуб «Ростов» наказан условной дисквалификацией домашнего стадиона на два матча после встречи с московским «Спартаком» во 2-м туре РПЛ (2:2).
Напомним, по окончании игры болельщики красно-белых оказались в подтрибунном помещении, после чего началась давка. На место прибыли сотрудники ОМОНа, которые применили силу к фанатам. Отмечается, что «Ростов» также выплатит штраф в размере 650 тысяч рублей.
«РФС ознакомился с решением КДК. Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена.
Необходимо повысить ответственность всех сторон, имеющих отношение к безопасности на стадионах, принимающих матчи РПЛ, и других профессиональных футбольных лиг», – говорится в сообщении организации.
Ранее сообщалось, что «Спартак» после этого инцидента обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в этой ситуации.
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