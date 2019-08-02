Малком: Долго не думал над переходом, «Зенит» знает вся Европа

Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями после переезда в чемпионат России.
«Я хочу хорошо играть и проявить себя в Лиге чемпионов. Все произошло очень быстро. Я долго не думал над переходом, посоветовался со своей семьей перед переходом. «Зенит» – большой клуб, его знает вся Европа», – цитирует Малкома «Чемпионат».
До переезда в РПЛ 22-летний бразилец выступал за «Барселону», «Бордо» и «Коринтианс».
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