Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Алексеевский суд в Белгородской области, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Отмечается, что прошения зарегистрированы, однако дата рассмотрения пока не назначена.
Эту информацию также прокомментировал Член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин. Он заявил: «Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать».
Напомним, вместе с игроками тюремные сроки получили брат Кокорина – Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий. Последний получил вместе с Мамаевым год и пять месяцев, а братья Кокорины – год и шесть месяцев колонии.
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