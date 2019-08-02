Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении Игроки оказались за решеткой по решению суда. Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев избили трех человек в центре столицы.

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Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Алексеевский суд в Белгородской области, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Отмечается, что прошения зарегистрированы, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Эту информацию также прокомментировал Член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин. Он заявил: «Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать».

Напомним, вместе с игроками тюремные сроки получили брат Кокорина – Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий. Последний получил вместе с Мамаевым год и пять месяцев, а братья Кокорины – год и шесть месяцев колонии.