«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома Игрок подписал пятилетний контракт.

Сегодня, 2 августа, нападающий «Барселоны» Малком перешел в «Зенит».

Как сообщает пресс-служба каталонцев, за его уход чемпион Испании получил 40 млн евро. Также сине-гранатовые получат пять миллионов евро в случае продажи 22-летнего футболиста в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Малком будет получать в «Зените» 6,5 млн евро в год.