«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома - Советский спорт
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02 августа 2019 18:28Футбол

«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома

Игрок подписал пятилетний контракт.

Сегодня, 2 августа, нападающий «Барселоны» Малком перешел в «Зенит».

Как сообщает пресс-служба каталонцев, за его уход чемпион Испании получил 40 млн евро. Также сине-гранатовые получат пять миллионов евро в случае продажи 22-летнего футболиста в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Малком будет получать в «Зените» 6,5 млн евро в год.

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