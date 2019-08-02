«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома

Сегодня, 2 августа, нападающий «Барселоны» Малком перешел в «Зенит».
Как сообщает пресс-служба каталонцев, за его уход чемпион Испании получил 40 млн евро. Также сине-гранатовые получат пять миллионов евро в случае продажи 22-летнего футболиста в другой клуб.
Ранее сообщалось, что Малком будет получать в «Зените» 6,5 млн евро в год.
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