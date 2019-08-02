Глушаков не сможет дебютировать за «Ахмат» в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров исключил появление Дениса Глушакова в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Глушаков продолжает восстанавливаться после травмы. Надеемся, что на следующей неделе он сможет приступить к тренировкам в общей группе. Ближайший матч с «Оренбургом» полузащитник пропустит», – цитирует Айдамирова Sport24.ru.
32-летний полузащитник перебрался в Грозный этим летом. Он подписал однолетний контракт.
Ранее хавбек выступал в составе московского «Спартака», с которым договорился о расторжении контракта.
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