Петр Авен: Половина совета директоров «Спартака» должны быть независимыми - Советский спорт
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02 августа 2019 19:32ФутболКоноплев Александр

Петр Авен: Половина совета директоров «Спартака» должны быть независимыми

Известный болельщик «Спартака» выступает за реформы.

Известный бизнесмен, экс-министр внешних экономических связей Петр Авен уверен, что в совете директоров «Спартака» должны быть представители фанатского движения. Также Авен подчеркнул, что нынешний владелец московского клуба Леонид Федун не заслуживает острой критики.

– Федун очень много сделал для клуба, его очень трудно критиковать. Но клуб, в первую очередь, существует для болельщиков – это главный тезис. Я считаю, что половина совета директоров клуба должны быть независимыми. Должны быть люди от болельщиков и от футбольного союза. Чтобы был противовес в принятии решений. Если решение о трансферах принимает владелец команды – это совсем неправильно. Это дело профессионалов. Должен быть у клуба хороший директор, – приводит слова Авена «РИА Новости».

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