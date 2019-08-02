Адвокат: Скорее всего, Кокорину и Мамаеву откажут в УДО Игроки оказались за решеткой по решению суда. Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев избили трех человек в центре столицы.

Сегодня, 2 августа, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Российский адвокат Александр Грибаков считает, что игроки получат отказ. Он объяснил свою позицию следующим образом:

«Учитывая, что это дело имеет социальный резонанс, сложно прогнозировать, чем закончится рассмотрение ходатайства. Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут.

На мой взгляд, они понесли уже более чем суровое наказание за свои действия и их надо отпустить, хоть и стоит признать, что вели они себя возмутительно», – цитирует Грибакова агентство «РИА Новости».