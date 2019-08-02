Агент объяснил, почему сорвался трансфер Ананидзе в «Витесс» Джано мог оказаться у Слуцкого.

Бывший агент Теймураз Лепсая объяснил, почему полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе не перешел в «Витесс» в январе 2019 года.

– Когда выяснилось, что весной Джано «Спартаку» не нужен, я предложил его Слуцкому, тот, конечно, заинтересовался, мы даже заказали билеты в Голландию, но там, увы, странные правила. Играющий в Голландии футболист должен там же платить все налоги, даже если отдан в аренду и 90 процентов зарплаты получает в клубе из другой страны. Джано был готов на очень солидное понижение, но «Спартак» попадал бы на сумасшедшие налоги. Поэтому переход не состоялся, – приводит слова Лепсая «Матч ТВ».

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2007 года. На его счету 16 мячей в 138 играх за «Спартак» во всех турнирах.