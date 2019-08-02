Тил отправился в Москву

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил направился в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер голландской команды Арне Слот.
– Сейчас Гус направляется в Россию. Жаль, что я теряю своего капитана, но Гус заслужил этот трансфер, – приводит слова Слота NH Sport.
21-летний Тил начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.
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