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02 августа 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

Тил отправился в Москву

Трансфер 21-летнего хавбека обойдется московскому клубу более чем в 15 миллионов евро.

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тил направился в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер голландской команды Арне Слот.

– Сейчас Гус направляется в Россию. Жаль, что я теряю своего капитана, но Гус заслужил этот трансфер, – приводит слова Слота NH Sport.

21-летний Тил начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

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