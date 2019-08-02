Болельщики «АЗ Алкмара» посвятили баннер Риксену Очень красивый трибьют.

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Болельщики проведут акцию в поддержку экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена на матче первого тура чемпионата Голландии между «АЗ Алкмаром» и «Фортуной». Футболист выступал за обе команды. На 12-й минуте начнутся овации в знак уважения хавбеку.

Игра состоится 4 августа.

Напомним, что Риксен страдает от тяжелой болезни – бокового амиотрофического склероза. Сейчас он парализован и общается с близкими при помощи компьютера.