Алексей Сафонов: Малком в «Зените»? Деньги считать футболисты умеют

Известный агент Алексей Сафонов считает, что бразильский нападающий Малком сменил «Барселону» на «Зенит» во многом из-за денег.
– На мой взгляд, этот трансфер можно поставить в один ряд с приобретением «Зенитом» Халка и Витселя.
Вряд ли Малком хочет воочию увидеть крейсер «Аврора» и другие достопримечательности Петербурга. На первом месте, бесспорно, финансовая составляющая. Более легкое налогообложение. Все говорят, что это ерунда? Нет, деньги считать футболисты умеют. Если ему действительно предлагают 6,5 миллионов за сезон, то 13 за два года можно спокойно заработать, а жить на премиальные. Ну и, наверное, Малком хочет играть, а не просиживать время на скамейке в «Барселоне», – приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».
2 августа «Зенит» объявил о переходе форварда за 40 миллионов евро.
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