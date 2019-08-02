Джордан Ларссон: New Myaso

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал в своем инстаграме видео, в котором признался, что горд «быть мясом».
«Мясо» – некогда обидное, а теперь приемлемое прозвище красно-белых.
– Очень рад стать частью такого клуба, как «Спартак». Это самый великий клуб в России. Хочу выигрывать матчи и брать титулы. Нахожусь в предвкушении. Горд быть игроком «Спартака». Горд быть «мясом», – сказал футболист, снабдив пост тэгом #newmyaso («новое мясо»).
Джордан Ларссон – сын известного экс-нападающего «Селтика», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
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