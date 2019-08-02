Джордан Ларссон: New Myaso

Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре Шюррле Сегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив» Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл Тима В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – Проворов Лучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.

Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак» Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.

Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроков В России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.