Джордан Ларссон: New Myaso - Советский спорт
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02 августа 2019 22:26ФутболКоноплев Александр

Джордан Ларссон: New Myaso

Джордан Ларссон – сын известного экс-нападающего «Селтика», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал в своем инстаграме видео, в котором признался, что горд «быть мясом».

«Мясо» – некогда обидное, а теперь приемлемое прозвище красно-белых.

– Очень рад стать частью такого клуба, как «Спартак». Это самый великий клуб в России. Хочу выигрывать матчи и брать титулы. Нахожусь в предвкушении. Горд быть игроком «Спартака». Горд быть «мясом», – сказал футболист, снабдив пост тэгом #newmyaso («новое мясо»).

Джордан Ларссон – сын известного экс-нападающего «Селтика», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

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Thrilled to join @fcsm_official 🙏 Can’t wait to start this great adventure!🔴⚪️ Big thanks to @mjsportpro & @wassermannl for making it happen #spartak #newmyaso

Публикация от Jordan Larsson (@jordanlarsson_7)

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